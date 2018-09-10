Rusya, Çeklere 5 attı

Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor

A Milli Takımımızın başına geçtikten sonra sürekli bahanelerin arkasına sığınan Lucescu, bu kez de iyi kaleci bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'de her yıl hangi takımın fisktürü daha avantajlı tartışmaları yapılır. TFF'nin açıkladığı ilk yarı fikstürüne göre Galatasaray 5 iç saha maçını cuma günü oynayacak.

Göztepe'den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşamayan Sabri Sarıoğlu, emekli oluyor. Tecrübeli futbolcunun bir televizyon kanalında yorumculuk yapacağı ifade edildi.

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Adem Ljajic, Beşiktaş gibi köklü bir kulübün parçası olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

Geçen sezon Aykut Kocaman'la yıldızı barışmayan Valbuena, henüz Cocu'nun da gözüne giremedi. Ancak Fransız yıldız ligin geri kalan bölümü için iddialı konuştu.

Galatasaray'da Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, performansından memnun olduğu Hasan Ali Kaldırım için "Türkiye'nin en iyi sol bekinin neden sürekli eleştirildiğini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

1 Sabri Sarıoğlu yorumcu oluyor Göztepe'den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşamayan Sabri Sarıoğlu, emekli oluyor. Tecrübeli futbolcunun bir televizyon kanalında yorumculuk yapacağı ifade edildi.

2 Lucescu'nun Sinan Bolat tercihi tartışılıyor A Milli Takımımızın başına geçtikten sonra sürekli bahanelerin arkasına sığınan Lucescu, bu kez de iyi kaleci bulamamaktan şikayetçi.

3 Burak Yılmaz: Algı operasyonu yapıyorlar Burak Yılmaz, TFF'ye yaptığı başvuruyla alakalı kendisini savunarak, "Hak ettiğim, kendi paramı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

4 Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu gönderildi Galatasaray'da Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollar ayrıldı.

5 Ljajic: Forvet arkasında oynamak istiyorum Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Adem Ljajic, Beşiktaş gibi köklü bir kulübün parçası olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

6 Şenol Güneş: Tek sorun yabancı sınırı değil Şenol Güneş, yabancı sınırının fazla olduğunu söylediği için kendisini eleştirenlere, "Salı günü basın toplantısı yapacağım, hesap sormak isteyen gelsin" dedi.

7 Romano Fenati rakibinin fren kolunu çekti San Marino'daki Moto2 yarışında, 225 km hızla giden rakibi Stefano Manzi'nin fren kolunu çeken Romano Fenati diskalifiye edildi.

8 Galatasaray'ın fikstürüne Şampiyonlar Ligi ayarı Türkiye'de her yıl hangi takımın fisktürü daha avantajlı tartışmaları yapılır. TFF'nin açıkladığı ilk yarı fikstürüne göre Galatasaray 5 iç saha maçını cuma günü oynayacak.

9 Phillip Cocu'dan Hasan Ali Kaldırım açıklaması Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, performansından memnun olduğu Hasan Ali Kaldırım için "Türkiye'nin en iyi sol bekinin neden sürekli eleştirildiğini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.