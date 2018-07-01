Rusya, İspanya'yı eledi

2018 Dünya Kupası son 16 turu maçında ev sahibi Rusya ile turnuvanın favorilerinden İspanya karşı karşıya geldi.
İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER VARDI
Turnuvanın grup aşamasında ortaya koyduğu kötü futbolla eleştirilen İspanya, Rusya karşısında da etkisiz bir oyun sergiledi.
Maçın 13. dakikasında İspanyollar öne geçti. Ramos'la girdiği ikili mücadele esnasında Sergei Ignashevich topu kendi ağlarına gönderdi. Ruslar bu gole 41. dakikada cevap verdi.
Pique'nin eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda hata yapmayan Artem Dzyuba, skora 1-1'lik denge getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
MAÇ UZATMALARA GİTTİ
İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci devresinde iki takım da dengeli oynadı. Düşük tempoda geçen ikinci 45 dakikalık dilimde tehlikeli atak geliştiremeyen ekipler gol bulamadı ve maç uzatmalara gitti.
15'er dakikadan oluşan 2 uzatma devresinde de İspanya ve Rusya birbirlerine üstünlük sağlayamadı, karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.
RUSYA PENALTILARLA ÇEYREK FİNALDE
Seri penaltı atışlarında Rusya, İspanya'yı 4-3 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Rusya'nın çeyrek finaldeki rakibi bu akşam oynanacak Hırvatistan-Danimarka maçının kazananı olacak.