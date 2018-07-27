Rusya Cherchesov'un sözleşmesini uzattı

Ülkede düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkarak beklentilerin üzerine çıkan Rusya'da, teknik direktör Stanislav Cherchesov'un sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

Son 16 turunda İspanya'yı geçen ve Sovyet dönemi sonrası Dünya Kupası'ndaki en büyük başarısını elde eden Rusya, çeyrek finalde Hırvatistan'a penaltılarla elenmişti.

Rusya Futbol Federasyonu, eski kaleci ve 54 yaşındaki Cherchesov’un sözleşmesini uzatırken, 2018 Dünya Kupası'ndaki başarısı nedeniyle de teşekkür mesajı yayınladı. Cumartesi günü de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Milli takım ve teknik heyetini Kremlin'de kabul ederek ödül töreni düzenleyecek.