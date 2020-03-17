Rusya Ligi askıya alındı

Tüm dünyada etkisini hızla artırmayı sürdüren koronavirüs salgını, birçok futbol liginde erteleme kararı alınmasına neden oldu.
Son olarak benzer bir karar geçtiğimiz hafta sonu maçların oynandığı Rusya'dan geldi.
10 NİSAN'A KADAR ERTELENDİ
Rusya Futbol Federasyonu, bugün Moskova'da yaptığı toplantıda tüm dünyayı koronavirüs tehdidine karşı ülke liglerinde alınacak önlemleri konuştu.
Toplantıda, federasyon himayesinde düzenlenen tüm futbol organizasyonlarının 10 Nisan 2020'ye kadar askıya alınmasına karar verildi.