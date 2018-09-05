Rusya Milli Takımı, Trabzon’da

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Mbaye Diagne, Ronaldo ve Messi'yle yarışıyor

Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Mbaye Diagne, 2018 yılında 18 gol attı ve 5 büyük Avrupa Ligi'nde en golcü 3. futbolcu oldu. Diagne'nin önünde ise Ronaldo ve Messi yer alıyor.