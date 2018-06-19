Rusya Mısır'ı da yendi

2018 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Rusya ile Mısır karşı karşıya geldi. Açılış maçında Suudi Arabistan'ı 5-0 yenen ev sahibi ekip, Mısır'a da devirerek 2'de 2 yaptı.

RUSYA İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İlk 45 dakikası 0-0 biten maçın ikinci yarısında Rusya'nın golleri peş peşe geldi. 48. dakikada Fathi ile öne geçen Rusya 59'da Cheryshev ile farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 3 dakika sonra ise sahneye çıkan Dzyuba durumu 3-0'a getirdi.





Mücadelenin 73. dakikasında Salah'ın yerde kaldığı pozisyonda Video Yardımcı Hakem sistemiyle Mısır penaltı kazandı. Yıldız futbolcu Salah penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Rusya, Mısır'ı 3-1 yenerek 6 puana ulaştı, Mısır'ın ise grupta puanı bulunmuyor.

MISIR'IN İŞİ MUCİZELERE KALDI

Mısır büyük umutlarla geldiği Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşıyor. Kupanın ilk maçında Uruguay'a 1-0 yenilen Afrika temsilcisi, Rusya'ya da 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Grupta 3 puanı bulunan Uruguay, yarın(20 Haziran) Suudi Arabistan'la oynayacağı karşılaşmadan 1 puan çıkarırsa Mısır turnuvaya veda edecek, Rusya da matematiksel olarak gruptan çıkmayı garantileyecek.