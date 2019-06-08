Rusya, San Marino'ya 9 attı

EURO2020 elemeleri I Grubu'nda Rusya, evinde San Marino'yu konuk etti. Mordovia Arena'da oynanan mücadeleyi Rusya 9-0'lık skorla kazandı.

Rusya'ya galibiyeti getiren goller 25. dakikada kendi kalesine Cevoli, 31, 74, 76 ile 88. dakikada Dzyuba, 36. dakikada Kudryashov, 41. dakikada Miranchuk ve 77. ile 83. dakikalarda Smolov'dan geldi.

Bu sonucun ardından Rusya gruptaki 2. galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. San Marino ise 3 maçta 16 gol yedi ve ağları sarsamadı.

Rusya, gruptaki 3. maçında evinde Güney Kıbrıs ile karşılaşacakken, San Marino ise deplasmanda Kazakistan'a konuk olacak.