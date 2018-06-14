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Rusya-Suudi Arabistan - CANLI SKOR

2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Rusya ile Suudi Arabistan karşılaşıyor.

Rusya-Suudi Arabistan - CANLI SKOR
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2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'nda yer alan ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşıyor.

Rusya: 2 - 0 Suudi Arabistan

*Ev sahibi Rusya, Cheryshev'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

*2018 Dünya Kupası'nın ilk golü karşılaşmanın 12. dakikasında Rus futbolcu Gazinsky'den geldi.

İLK 11'LER

Rusya: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Dzagoev, Golovin, Smolov.

Suudi Arabistan: Almuaiouf, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi, Alburayk, Alshahrani, Alfaraj, Alshehri, Otayf, Aljassam, Aldawsari, Alsahlawi.

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