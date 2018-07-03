Rusya tur atladı sözünü tutup elbise giydi

Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya, son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışları sonrası eleyerek çeyrek finale yükseldi. Edilen zafer Rus halkını büyük sevince boğarken, ülkeden ilginç haberler de beraberinde geldi.

Rusya-İspanya maçında, Rusya’nın turu geçmesi durumunda stüdyoya kadın elbisesiyle gideceğini söyleyen radyo spikeri Aleksandr Sofronov sözünü tuttu. Daha önce de benzer bir olay İngiltere'de gerçekleşmişti. Yorumcu Gary Lineker, "Leicester City şampiyon olursa iç çamaşırıyla televizyona çıkarım" demiş ve sözünü tutmuştu.

Leicester City'nin şampiyon olmasına ihtimal vermeyen efsane golcü Lineker, sunuculuk ve yorumculuk yaptığı bir futbol programına Leicester City logolu iç çamaşırıyla çıktmıştı.

Gary Lineker, futbol kariyerine, 8 sene oynadığı Leicester City'nin altyapısında başlamış, Everton, Barcelona, Tottenham ve Nagoya Grampus takımlarında da forma giymişti.