Rusya'da attılar Meksika sallandı

Futbol tutkusuyla bilinen Güney Amerika'da Dünya Kupası heyacanı devam ederken ilginç gelişmeler de yaşanmaya başladı. Uruguay'da maç nedeniyle okullar tatil edilirken, Meksika'da da sevinç reaksiyonu sarsıntıya neden oldu.





MEKSİKA'DA ÖLÇÜM YAPILDI

Almanya - Meksika karşılaşmasının 35. dakikasında Lozano son Dünya Kupası Şampiyonu'na gol attı. Takımı Meksika'yı öne geçiren gol ülkesinde büyük bir sevinçle kutlandı.

Lozano'nun attığı gol sonrası, Meksika'nın Başkenti Mexico City'de yapılan ölçümlere göre, ufak çaplı bir deprem meydana geldi.

Meksika'da 2 sensör, gol anında yaptığı ölçümle depremi tespit etti.