Rusya'da Aylin Çakır bronz madalya aldı

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen şampiyonadak,i genç kadınlar kılıç kategorisinde Aylin Çakır, bronz madalya kazandı.

RUS RAKİBİNE KAYBETTİ

Şampiyonanın ilk etabında asıl yaş grubu olan yıldızlar kategorisinde 16. sırayı elde eden ve kürsüye çıkamayan Aylin, genç kadınlar kılıç kategorisinde 15. sırada çıktı. Son 64 turunu maç oynamadan geçen Aylin, son 32 turunda İtalyan Giulia Arpino'yu 15-12 yenerek, son 16 turuna kalmayı başardı. Bu turda da, elemelerden 2. sırada çıkan Rus Olga Nikitina'yı 15-14 yenen Aylin Çakır, çeyrek finale kaldı.

Aylin Çakır, çeyrek finalde de Alman rakibi Larissa Eifler'i 15-14 yenerek, yarı final oynama hakkını elde etti. Yarı finalde Rus Alina Mikhailova'ya 15-11 yenilen 17 yaşındaki Aylin, 53 sporcunun yarıştığı genç kadınlar kılıç kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli eskrimci, elde ettiği bu başarıyla 95 yıllık Türkiye eskrim tarihinde, genç kadınlar kılıç kategorisinde Türkiye'yi ilk kez kürsüye çıkardı.