Rusya'da Dünya Kupası heyecanı başladı

Moskova'da metrolar turnuvanın temasıyla süslendi. Rusya'da 2018 Dünya Kupası'nın heyecanı şimdiden yaşanmaya başladı. İlk kez Moskova'da bir metro istasyonunda halkın karşısına çıkan turnuvanın resmi afişi, trenlere giydirildi.

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Metro sistemindeki trenler, Rusya 2018 afişinin yanı sıra, turnuvanın maskotu Kurt Zabivaka’nın resimleri, önceki dünya kupalarından tarihe geçen anların fotoğrafları, ve tabiki kupanın afişinde yer alan Lev Yashın'in görselleriyle süslendi. Sovyetler Birliği'nin en önemli sporcuları arasında yer alan Yashin, 1963'te Altın Top Ödülünü kazanmıştı. Yashin, hala bu ödülün sahibi olan tek kaleci.

FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, trenlerdeki süslemelerin 2018 Dünya Kupası öncesi insanları heyecanlandıracağı görüşünde. Hem FIFA hem de Rusya'daki yerel organizasyon komitesi, Rusya'da toplu taşımanın öneminin farkında. Moskova'da raylı ulaşım sistemi günde 9 milyona yakın insani taşıyor. Yani bu kadar insan, trenlerin yeni tasarımıyla dünya kupasının heyecanını şimdiden yaşamaya başlayacak

2018 Dünya Kupası, 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Grup kuralarıysa cuma günü Moskova'da çekilecek.