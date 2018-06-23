Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

İki Arnavut asıllı futbolcu Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, Sırbistan'a karşı tarihi bir mücadele verdi. İsviçre adına mücadele eden iki yıldız, attıkları gollerle Arnavutluk'a selam gönderdiler.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDULAR

Favoriler iyi futbol oynamadığı, Arjantin'in elenme potasında olduğu 2018 Dünya Kupası'nda bugüne kadar ki en dikkat çeken olay olmayı başardılar.

Sırp işgalini hatırlatıp, ellerini kuş yaparak sevinerek Arnavutluk'a selam gönderen yıldızlar dünya basının gündemine oturdu.

UÇK NEDİR?

UÇK yani Kosova Kurtuluş Ordusu. Örgüt, 1993 yılında Sırp işgaline karşı çıkmak için kuruldu.

Sırp işgali altındaki topraklarını kurtarmak için Kosovalı Arnavutlar'ın kurduğu örgüt, 1990'ların sonunda Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılması için savaşan etnik Arnavut ayrılıkçı gerilla hareketidir.



