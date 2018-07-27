Rusya'nın doping cezası sürecek

Arjantin'de gerçekleştirilen konsey toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan IAAF Başkanı Sebastian Coe, kongrede yapılan oylamanın ardından Rusya'nın uluslararası müsabakalardan men cezasının devam etmesine oy birliğiyle karar verildiğini söyledi.
"RUSYA, TÜM KRİTERLERİ HENÜZ KARŞILAMADI"
Rusya'nın son dönemde dopingle mücadele konusunda önemli mesafeler katettiğini belirten Coe, "Ama hala doldurulması gereken boşluklar var. Temel birçok alanda gelişmeler kaydedilmesine rağmen tüm kriterlerin henüz karşılanmadığı konusunda hemfikiriz." değerlendirmesinde bulundu.
Alınan bu kararın ardından, Almanya'nın başkenti Berlin'de 6 Ağustos'ta başlayacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'na Rus atletlerin "tarafsız sporcu" unvanıyla katılması bekleniyor.
IAAF, devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015'in kasım ayında Rusya Atletizm Federasyonunun üyeliğini askıya almıştı. Dopingli madde kullanmadığı saptanan Rus atletler, söz konusu ceza nedeniyle 2016 Rio Olimpiyat Oyunları, Londra'daki 2017 Dünya Şampiyonası ve 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na tarafsız sporcu unvanıyla katılabilmişti.