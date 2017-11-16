Rusya'nın doping cezası sürüyor

Devlet destekli doping programı uygulamakla suçlanan Rusya'nın 2015 yılından bu yana akreditasyonu iptal edilen Anti-Doping Ajansı (RUSADA) hakkındaki men kararının sürdürüleceği açıklandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de toplanan Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu, yükümlülüklerini henüz yerine getirmediğine hükmettiği RUSADA'nın cezasının devam etmesine karar verdi.

Rus yetkililerin, doping skandalını delillerle ortaya koyan McLaren Raporu'nu koşulsuz kabul etmesi gerektiğini yineleyen WADA, aksi takdirde bu cezayı kaldırılmalarının mümkün olmadığının altını çizdi. Seul'deki toplantıya katılan Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Alexandre Joukov ve Rusya Spor Bakanı Pavel Kolopkov ise, ülke olarak dopinge karşı mücadelede başarısız olduklarını kabul etmelerine karşın, devlet kontrolünde doping programı uyguladıklarına ilişkin iddiayı reddetmeyi sürdürüyor.

WADA'nın bu kararıyla birlikte gözler, 5-7 Aralık tarihleri arasında toplanacak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) çevrildi. IOC, önümüzdeki yıl Pyeongchang'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na Rus sporcuların katılıp katılamayacağına ilişkin karar alması bekleniyor. Komite, geçtiğimiz yıl Rus sporcuların Rio Olimpiyatları'na katılımına dair kararı uluslararası spor federasyonlarının yetkisine bırakmış; bunun üzerine Dünya Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), tüm Rus atletleri Rio 2016'dan men etmişti.