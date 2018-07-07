Rusya'yı eleyen Hırvatistan yarı finalde

Dünya Kupası'nda Danimarka'yı eleyen Hırvatistan ile İspanya'yı turnuva dışına iten Rusya son yarı final biletini kapmak için karşılaştı.
Ev sahibi Rusya, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. 90 dakikası 1-1, uzatma bölümü 2-2 sonra eren mücadeleyi penaltı atışları sonunda 4-3 kazanan Hırvatistan yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.
90 DAKİKA 2 GOLLE SONUÇLANDI
Karşılaşmanın 31. dakikasında Artem Dzyuba'nın asistini değerlendiren Denis Cheryshev, Rusya'yı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibinin üstünlüğü uzun sürmedi. Yediği gole 8 dakika sonra cevap veren Hırvatistan, Kramaric ile skoru eşitledi.
İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda pozisyonların gelişmesine rağmen gol sesi çıkmadı.
KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ
Hırvatistan ilk uzatma devresinin 10. dakikasında köşe vuruşu kazandı. Modric'in kullandığı kornerde Vida'nın kafa vuruşu skoru 2-1'e getirdi.
İkinci uzatma bölümünde kritik pozisyonlar yaşandı. 115. dakikada sahneye çıkan Brezilya asıllı Mario Fernandes, skora bir kez daha dengeyi getirdi. 2-2
İNGİLTERE'NİN RAKİBİ HIRVATİSTAN OLDU
Penaltı atışlarına giden maçta rakibine 4-3 üstünlük kuran Hırvatistan yarı finale yükseldi. Fransa 98'de yarı final oynayan Hırvatistan, 1990 yılından sonra ilk kez yarı finale yükselen İngiltere'nin rakibi oldu.
PUTİN BU KEZ ÜZÜLDÜ
Ev sahibi Rusya'nın Devlet Başkanı Putin, dev organizasyonu yakından takip eden isimlerin başında geliyor. Rusya'nın maçlarında tribündeki yerini alan Putin, takımının galibiyet aldığı maçlardan sonraki keyifli halleriyle sık sık gündeme geliyordu.
Rusya'nın Hırvatistan'a penaltılar sonunda elenmesiyle şampiyonluk hayallerş kuran Putin, bu kez üzülen taraf oldu.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı. Oynanan maçların ardından son 4'e kalan takımlar; Belçika, Fransa, İngiltere ve Hırvatistan oldu.
YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI
10 Temmuz Salı: Fransa-Belçika
11 Temmuz Çarşamba: İngiltere-Hırvatistan