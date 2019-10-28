Ruud Vormer: Galatasaray maçı bizim için çok önemli

Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge forması giyen Ruud Vormer, Santiago Bernabeu'da oynanan Real Madrid maçında hakeme küfür etmiş ve kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3 maç ceza alan Vormer, oynanacak olan Paris Saint Germain ve Galatasaray maçlarını kaçırıyor.

Fakat Vormer, Galatasaray maçında forma giyme umudu olduğunu açıkladı, "Birkaç haftayı kaçırabileceğimi duymuştum. Paris Saint Germain maçını kaçıracağımı düşünüyorum. Umarım Galatasaray ile oynayabileceğimiz maçta sahada yer alabilirim. O maç bizim için çok önemli bir maç." dedi.

"SÖYLEDİĞİM KELİMENİN BU KADAR KÖTÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Uzun yıllar Liverpool kalesini koruyan Mignolet ile konuştuğunu belirten oyuncu, "Söylediğim kelimenin bu kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Daha başka bir şey söyleseydim bu cezayı anlayabilirdim. Hatta Mignolet, bana kullandığım kelimenin İngiltere'de çok normal olduğunu söyledi." yorumunda bulundu.

Ruud Vormer, Club Brugge formasıyla bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi.