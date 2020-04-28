Ryan Babel: Ben bitti demeden bitmez

Galatasaray'da istenen performansı sergileyemeyen Ryan Babel, devre arası transfer döneminde Hollanda ekibi Ajax'a kiralık olarak gönderilmişti.

Koronavirüs sonrası Hollanda Ligi'nin iptal edilmesi üzerine Babel'e, Galatasaray yolu gözüktü.

Ancak sarı-kırmızılı kulüp, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Babel için ayrılık planı yapıyor.

''BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEYECEK''

Galatasaray'ın gelecek sezon için kadrosunda düşünmediğine yönelik haberlerin çıkması üzerine sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Babel, "Ben bitti demeden bitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Hollandalı oyuncu paylaşımında, "Algı her şeydir! Hakkımda yanlış algı yaratıldığında üzülmemeyi öğrendim. Sadece algıyı kendiniz değiştirin." diyerek, sarı-kırmızılılara adeta gönderme yaptı.