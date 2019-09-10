Ryan Babel Estonya'ya 2 gol attı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 10 maçla devam etti.
Dün akşam C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı. Günün öne çıkan C Grubu maçında Hollanda, deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi.
HOLLANDA FARK ATTI
Hollanda'nın gollerini 17 ve 48. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 76. dakikada Memphis Depay, 87. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.
Sarı-kırmızılı formayla ilk 3 haftada 2 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcunun gollerine milli takımda da devam etmesi, teknik heyeti memnun etti.