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Ryan Babel Estonya'ya 2 gol attı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, milli takımda da gollerine devam ediyor. Estonya maçında rakip fileleri iki kez havalandıran tecrübeli futbolcu, klasını konuşturdu.

| Haber Merkezi
Ryan Babel Estonya'ya 2 gol attı
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 10 maçla devam etti.

Dün akşam C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı. Günün öne çıkan C Grubu maçında Hollanda, deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi.

HOLLANDA FARK ATTI

Hollanda'nın gollerini 17 ve 48. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 76. dakikada Memphis Depay, 87. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.

Sarı-kırmızılı formayla ilk 3 haftada 2 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcunun gollerine milli takımda da devam etmesi, teknik heyeti memnun etti.

Ryan Babel Estonya'ya 2 gol attı - İZLE

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