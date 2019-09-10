Abdullah Avcı: Şenol Hoca gibi olmak istiyorum

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

İngiltere 1. Lig'de Wycombe Wandererslı Joe Jacobson, gollerin ikisini kornerden birini de frikikten atarak hat-trick yaptı. Oyuncunun köşe vuruşundan attığı goller izleyenleri şaşkına çevirdi.

Süper Lig'de bu sezon en çok kombine kart satışını 41 bin 498 ile Galatasaray gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı kulübü 33 bin 929 ile Fenerbahçe takip ediyor.

En çok kombine satan takımlar

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenildi, olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde etti.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, milli takımda da gollerine devam ediyor. Estonya maçında rakip fileleri iki kez havalandıran tecrübeli futbolcu, klasını konuşturdu.

Daha önce Brezilyalı güzel Angellica Perla'nın peşinden koşan ancak yüz bulamayan Emre Mor, bu kez yarışma programı sayesinde ün yapan Yağmur Taktaş'a DM'den mesaj attı.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Falcao ve Babel'in için ödenecek yıllık ücretlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Fenerbahçe Koleji'nde düzenlenen törene katılan Ersun Yanal, kürsüye çıktı. Yanal, "Cehaletin toplumları nasıl yerinde saydırdığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden sizler çok önemlisiniz" dedi.

1 Emre Mor yine DM'den yürüdü Daha önce Brezilyalı güzel Angellica Perla'nın peşinden koşan ancak yüz bulamayan Emre Mor, bu kez yarışma programı sayesinde ün yapan Yağmur Taktaş'a DM'den mesaj attı.

2 Moldova-Türkiye maçının muhtemel 11'leri A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

3 Ryan Babel Estonya'ya 2 gol attı Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, milli takımda da gollerine devam ediyor. Estonya maçında rakip fileleri iki kez havalandıran tecrübeli futbolcu, klasını konuşturdu.

4 Schumacher kök hücre nakli için Fransa'da Gizli gizli Paris'e götürülen Michael Schumacher’in Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücre tedavisine alındığı öğrenildi.

5 Serdar Ali Çelikler: Falcao'nun maaşı 7.5 milyon euro Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Falcao ve Babel'in için ödenecek yıllık ücretlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

6 EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 6. haftası, 10 maçla devam etti.

7 Fenerbahçe Vedat Muriç'in fiyatını belirledi Fenerbahçe yönetimi, Tottenham ve Napoli gibi dev takımların takip ettiği Kosovalı golcü Vedat Muriç'in fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi.

8 Ersun Yanal, Fenerbahçe Koleji öğrencileriyle buluştu Fenerbahçe Koleji'nde düzenlenen törene katılan Ersun Yanal, kürsüye çıktı. Yanal, "Cehaletin toplumları nasıl yerinde saydırdığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden sizler çok önemlisiniz" dedi.

9 Falcao: Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'ın yeni transferi Falcao, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.