Ryan Babel, Fulham'la anlaştı

Beşiktaş'ta bu sezon kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan ve siyah beyazlı kulüple sözleşme uzatma şartlarında anlaşamayan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, İngiltere'nin yolunu tutuyor.

BABEL ANLAŞTI, KULÜPLER PAZARLIKTA

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaşma sağlarken, Beşiktaş Kulübü'nün de İngiliz ekibi ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Transferin birkaç gün içerisinde sonuçlanması ve Ryan Babel'in yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

FULHAM 4 MİLYON EURO VERİYOR

İngiliz kulübü, Babel'in bonservisi için 4 milyon euro önerdi. Beşiktaş ise 6 milyon euro talep ederken, kulüplerin anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'Uçan kartal' paylaşımı ile transferle ilgili dedikodulara yeşil ışık yakmış oldu.