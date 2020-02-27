Babel gitti, Galatasaray ligde seriye bağladı

Hollandalı kanat oyuncusu Babel'in Ajax'a gitmesi sonrası transferin perde arkası ortaya çıktı.

Saha içinde bireysel oyunları,ayağında çok top tutma ve takım temposunu düşürme gibi tezlerde bulunan teknik ekip haklı çıktı.

Tecrübeli futbolcunun etkili bir isim olmasına karşın bireysel oynaması ve topu ayağında çok tutmasının takıma zarar verdiği görüşünde birleşen ve bu yüzden takımdan gönderen teknik ekip, takımdaki büyük değişimi Ryan Babel’in ayrılmasına bağlıyor.

BABEL'SİZ HUCÜM HATTI, 6 MAÇ 6 GALİBİYET

Sarı-kırmızılıların doğru tercihler yapması da yine futbolun pozitif yönde etkilenmesine sebep oldu. İkinci yarı maçlarına farklı hucüm dizilişleri ile çıkan, özellikle Saracchi ve Henry Onyekuru gibi hızlı oyuncuların transfer edilmesinin yanı sıra, Ömer Bayram ve Emre Akbaba’nın formu da ikinci yarı çehrenin değişmesini sağladı.