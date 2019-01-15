Ryan Babel resmen Fulham'da

Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in bonservisiyle Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olduğunu açıkladı.

BONSERVİSİYLE BİRLİKTE GÖNDERİLDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ''Futbolcumuz Ryan Babel'in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ryan Babel'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' sözlerine yer verildi.

"OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Fulham'da 12 numaralı formayı giyecek olan 32 yaşındaki futbolcu, ''Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Fulham'ın ayağa kalkacağından eminim. Zaten ben de bunun için buradayım. Oynamak için sabırsızlanıyorum.'' şeklinde konuştu.