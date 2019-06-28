Galatasaraylı taraftarların uzun süredir beklediği Ryan Babel transferi resmiyet kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, Hollandalı futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Ryan Babel resmen Galatasaray'da VİDEO



2 MİLYON EURO İMZA PARASI ÖDENECEK

ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, Babel'e imza parası olarak 2 milyon euro ödeyecek.

32 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan yıllık 2.500.000 euro maaş alacağı açıklandı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-202 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca şirketimiz, bu dönem içerisinde futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 Euro ödeyecektir"

Adem Büyük Galatasaray'da VİDEO

ADEM BÜYÜK 2 YILLIK İMZALADI

Galatasaray, her konuda anlaştığı Adem Büyük transferini bitirdi. Sarı kırmızılı tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KAP'a yapılan açıklamada Galatasaray'ın Adem'e 2019-20 sezonu için 3,5 milyon TL, 2020-21 sezonu için ise 4 milyon TL ödenyeceği belirtildi.

31 yaşındaki futbolcu, son olarak Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'da forma giyiyordu.

OZORNWAFOR DA KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Ryan Babel ve Adem Büyük transferlerinin ardından Valentine Ozornwafor'u da açıkladı.

Sarı kırmızılı takım, 20 yaşındaki stoper için Nijerya ekibi Enyimba'ya 300 bin euro ödedi. Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken genç futbolcu, 4 yıllık toplam 575 bin euro kazanacak.