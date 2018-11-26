Ryan Babel'den taraftara çirkin sözler

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Babel, siyah-beyazlı bir taraftarın sorusuna çirkin bir cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde Babel'in menajerinin Beşiktaş'tan senelik 3.3 milyon euro istemesi taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada Babel'in Kasımpaşa ve Deportivo'da daha az paraya oynadığı günleri hatırlatıldı.

TARAFTARLARIN BÜYÜK TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Bir taraftar, Babel'in fotoğrafını sosyal medyadan yayınlarken, başka bir taraftar da bu fotoğrafa yorum yaparak, Ryan Babel'in resmi hesabını etiketledi.

Taraftarın sorduğu, "Kasımpaşa'da yeniden 200 bin euroya oynamak ister misin?" sorusuna yanıt veren Babel, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek skandal bir cevap verdi.

Kısa süre içinde birçok Beşiktaş taraftarı Babel'e, verdiği cevap nedeniyle tepki gösterirken, Hollandalı futbolcu bu yorumunu sildi. Ardından yeni bir açıklama yapan Babel, "Biraz mizahtan anlayın... Dünyadaki en iyi taraftara sahip olduğumuzu düşünüyordum" dedi.

Taraftara verdiği şok cevapla gündem haline gelen Ryan Babel, bir paylaşımda daha bulundu. Hollandalı futbolcu bu kez paylaşımında "Üzgünüm" dedi.