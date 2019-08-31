Ryan Bennett: Beşiktaş ile oynamak çok zordur

UEFA Avrupa Ligi gruplarında Beşiktaş ile aynı gruba düşen İngiliz ekibi Wolverhampton'ın savunma oyuncusu Ryan Bennett, Beşiktaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ryan Bennett, grup hakkında ''Çok zor bir grup. Her Perşembe günü maç yapacağız. Kurayı takım halinde izledik, çok zevkliydi. Türkiye'ye uzun bir yolculuk yapmamız gerekecek ama başka uzun yolculuğumuz da olmayacak. Zor maçlar bizi bekliyor ve bunun için sabırsızlanıyoruz.'' sözlerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'IN NASIL OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ''

Beşiktaş'a karşı deplasmanda geçecek maçın çok zor olacağını belirten Bennett, ''Geçen yıllarda Braga'ya karşı oynamıştım. Maç oynamak için çok zor bir yerde bulunuyorlar. Beşiktaş ile hiç oynamadım ama onların nasıl bir takım olduğunu görebiliyorsunuz. Statlarında çılgın bir atmosfer oluyor, orada oynamak hiç kolay değil.'' şeklinde konuştu.