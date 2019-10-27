1 Beşiktaş-Galatasaray maçının ilk 11'leri Süper Lig'de 9. haftada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

2 Ryan Donk derbide yok Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Donk, oğlunun ameliyat olduğunu ve bu sebepten dolayı Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

3 BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kayserispor'a 4 attı Süper Lig'in 9. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

4 Hasan Ali Kaldırım E-spor'a el attı Sarı-lacivertlilerin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, "Hak3espor" adını verdiği bir espor takımı kurdu. Milli oyuncu, takımını İnstagram hesabı üzerinden duyurdu.

5 Rakibine yumruk atan kaleci kırmızı kart gördü Bundesliga 2'de oynanan Karlsruhe-Hannover 96 maçında, rakibine yumruk atan Hannover 96 kalecisi Zieler kırmızı kart gördü.

6 Emery: Mesut'un kadro dışı kalması ortak kararımız Mesut Özil'i kadro dışı bıraktığı için İngiliz basını tarafından ağır eleştiriler alan Emery, bu kararda yönetimin büyük etkisi olduğunu ifade etti.

7 Aykut Kocaman, Ozan Tufan sorusuna cevap vermedi Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan Aykut Kocaman, milli oyuncunun gelişimiyle ilgili sorulan bir soruyu cevapsız bıraktı.

8 Gol attık diye sevinirken gol yiyen kaleci Hajduk Split'in Slaven Koprivnica'yı konuk ettiği maçta çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Slaven Koprivnicalı futbolcular gol attıklarını düşünüp sevinirken, gol yediler.

9 Muriç: Formaliteler yüzünden Türkiye'yi seçemedim Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, gençken Türk Milli Takımı'nı tercih etmek istediğini ancak bürokratik işlemlere takıldığını ifade etti.