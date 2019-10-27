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Ryan Donk derbide yok

Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Donk, oğlunun ameliyat olduğunu ve bu sebepten dolayı Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

| Haber Merkezi
Ryan Donk derbide yok
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Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan Galatasaray'da, Ryan Donk takımdaki yerini alamayacak.

33 yaşındaki futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun geçirdiği operasyon sebebiyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacağını duyurdu.

"TÜM KALBİM VE İNANCIMLA TAKIMIMI DESTEKLİYOR OLACAĞIM"

İşte Donk'un açıklaması:

"Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım."

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de bu sezon 5 resmi maçta 238 dakika süre aldı.


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