Ryan Donk forma bulursa Galatasaray'da kalacak

Yabancı sınırı gelecek sezon azaltılacağı için Galatasaray kadrodaki isimlerden birkaçıyla yollarını ayıracak. Bu isimlerin başında Hollandalı futbolcu Ryan Donk geliyor.
TERİM KARARINI VERECEK
Fatih Terim'in yeniden takımın başına geçmesiyle birlikte çıkış yakalayan ancak son dönemlerde Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan Donk'un, gelecek yıl takımda olması beklenmiyor.
Şu anda 32 yaşındaki Donk'un takımdan ayrılacağı öngörülse de Terim'in kararı vermek için sezon sonunu bekleyeceği öğrenildi.
21 MAÇ OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK
'Süper Lig ve UEFA kupalarında 21 maçta oynaması halinde kontratı uzar' maddesi bulunan Donk, bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi.