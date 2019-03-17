1 Ryan Donk'un sözleşmesi 1 yıl daha uzadı Galatasaray'ın Bursaspor ile karşılaştığı maça ilk 11'de başlayan Ryan Donk, sözleşmesinde bulunan maddeye göre bu sezon 21. kez maça çıktı ve sözleşmesi 1 yıl uzadı.

2 Başakşehir, Kayseri'de 2 puan bıraktı Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 90 dakika boyunda adeta tek kale futbol oynayan Başakşehir, 1 puanı son dakikada gelen penaltı golüyle kurtardı.

3 Bursaspor-Galatasaray - CANLI SKOR Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geliyor.

4 Tolga Ciğerci maça çıkmadan sezonu bitirecek Sezon başında Galatasray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sürekli sakatlıklarla uğraşan Tolga Ciğerci, bu sezonu maça çıkmadan tamamlayacak.

5 Yeni Zelandalı futbolcu Kosta şehitler için secde yaptı Yeni Zelandalı futbolcu Kosta, attığı golden sonra secde yaparak, terör saldırısında hayatını kaybeden müslümanları andı.

6 Ali Koç: Berke'yi Atletico Madrid istedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Atletico Madrid'in Altınordu'dan aldıkları genç kaleci Berke'yi transfer etmek istediğini söyledi.

7 Serdal Adalı istifasını yönetime verdi Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı'nın eşinin hastalığı nedeniyle görevinden istifa ettiği ancak Fikret Orman'ın bu isteği geri çevirdiği öğrenildi.

8 G.Saray ile F.Bahçe Douglas'ın peşinde Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan Douglas'ın peşine düştü.

9 Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin Fenerbahçe'nin Osmanlı döneminden beri karşılaştığı birçok sıkıntıyı aşmayı başardığını söyleyen Ali Koç, "Allah bir daha böyle kötü günler yaşatmasın" dedi.