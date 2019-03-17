Ryan Donk'un sözleşmesi 1 yıl daha uzadı

Galatasaray'ın Bursaspor ile oynadığı maça ilk 11 başlayan Ryan Donk'un sözleşmesi otomatik bir yıl uzadı.
UZATMA MADDESİ KOYDURMUŞTU
Galatasaray, Donk ile 2018-19 sezonu için imzaladığı sözleşmede ''2018-2019 futbol sezonunda futbolcu 21 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır.'' maddesi koymuştu.
1.89 MİLYON EURO KAZANACAK
Sarı kırmızılı kulüp, sözleşme gereğince Hollandalı orta sahaya 2019-2020 sezonunda 1.895.000 euro sabit ücret ödeyecek. Ryan Donk, Süper Lig'de 14 ve Avrupa kupalarında 7 maça çıkmıştı.