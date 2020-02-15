Kaliforniya'da 10 bin taraftarın önünde gerçekleşen maç, nakavtla bitti.

Rakibini sert bir yumrukla yere seren Ryan Garcia, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada “Biraz daha uzun süreceğini umuyordum” dedi.

Ryan Garcia ilk raundda Fonseca'yı nakavt etti - İZLE

Ryan Garcia, "Fonseca yana doğru hareket etti ve bana sol kroşeyle vurma fırsatı verdi. Sadece bir atış yapmasına izin vermeliydim, bu yüzden rahat etmesine izin verdim ve onu atış arasında yakaladım. Mükemmel bir sol kroşe" ifadelerini kullandı.