Ryan Giggs'ten ırkçılıkla mücadeleye çağrı

Galler'in 45 yaşındaki teknik adamı Ryan Giggs, EURO 2020 Elemeleri öncesi oynanan Uluslar Ligi mücadelerinde hakemlerin ve yetkililerin sahadaki ırkçılık konusunda daha dikkatli olmalarını gerektiğini söyledi.

Galler menajeri Ryan Giggs, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri sırasında ırkçı tacizle karşı karşıya kalırlarsa, yetkilileri sahadan takımları çekmeye hazır olmaya çağırdı.

"Bu çok belirgin bir sorun. Bu yıl sahalarda uzun zamandır görmediğimiz kadar sorunla karşılaştık. Zaten oyunun içerisinde endişelenmemiz gereken pek çok şey var; bu yüzden ırkçılıkla mücadele etme konusunda yetkililer etkin rol almalı" ifadelerini kullanan Giggs ırkçılığın kulüpler düzeyindeki durumuna da değinerek sözlerini şu şekilde noktaladı; "Doğru şeyi yapacakları konusunda otoritelere güveniyoruz. Ancak cezalar yeterince güçlü değil. Eğer tek yolu buysa bazı federasyonların puan silme ya da küme düşürme gibi cezaları da yürürlüğe koymaları gerekiyor."

İngiltere’nin EURO 2020 Elemeleri kapsamında Karadağ’ı 5-1 yendiği maçta Callum Hudson-Odoi, Danny Rose, Raheem Sterling ırkçı tezahüratlara maruz kalmış, Sterling maç sonrasında bu duruma tepki göstermişti. Galler, EURO 2020 Elemeleri üçüncü maçında 8 Haziran Cumartesi TSİ 16.00'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

