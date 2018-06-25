Sabri Galatasaray'a dönmek istiyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi için bildirilecek 21 kişilik kadroda en az 4 yerli (Türkiye'de doğup, burada yetişmiş) ve 1 tane alt yapıdan çıkmış oyuncu bulundurma şartı getirdi.

"G.SARAY'LA PARA PUL KONUŞMAM"

Kadrosundakı yerli oyuncuların birçoğu gurbetçi olan sarı-kırmızılı takımda, kontenjanı doldurmak için Sabri Sarıoğlu'nun yuvaya geri dönmesi gündeme geldi.

Konuyla ilgili konuşan 34 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, "Şu anda bana gelen bir teklif yok. Ancak gelirse para pul dahi konuşmam. Yetiştiğim kulüpte futbol hayatımı noktalamayı seve seve isterim. Galatasaray ile boş sözleşmeye imza atarım" dedi.

Göztepe ile sözleşmesi biten Sabri Sarıoğlu'nun bonservisi elinde. Tecrübeli oyuncuyla ilgili son kararı Fatih Terim verecek.