Sabri: G.Saray beni almazsa bırakacağım

Galatasaray'da 16 yıl futbol oynadıktan sonra Tudor'un takımdan gönderdiği Sabri Sarıoğlu, geçen sezonu Göztepe'de geçirdi. İzmir ekibinin sezon sonunda serbest bıraktığı tecrübeli futbolcu Galatasaray'a dönmek istiyor.

"GALATASARAY'DA BIRAKMAK İSTİYORUM"

Milliyet'in haberine göre, Sabri Sarıoğlu, "Galatasaray olursa 1 yıl daha futbol oynar ve en büyük hayalimi gerçekleştirip yuvamda futbolu bırakırım. Olmazsa da başka takıma gitmem ve emekli olurum" şeklinde konuştu.

Tecrübeli oyuncu, "Galatasaray formasıyla gözümü açtım. Bu forma ile futbola veda etmek istiyorum. En büyük arzum bu... Bana gelen bir teklif olmadı ama olursa düşünmeden giderim. Hiçbir talebim de yok" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM İSTEYEBİLİR

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'a geldikten sonra, "Ben olsam Sabri Sarıoğlu’nu göndermezdim açıkçası. Kötü de oynasa burada kalırdı. Büyük camialar, sembolleriyle ayakta durur. Ben ilk oynattığım için değil, Sabri buna layık bir çocuk" demişti.