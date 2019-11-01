Sabri Sarıoğlu Çanakkale'de tatilde

Galatasaray kariyerini noktaladıktan sonra 1 yıl Göztepe'de forma giyen Sabri Sarıoğlu, resmi olarak futbolu bıraktığını açıklamadı ancak bu sezon da herhangi bir kulüple anlaşmadı.

SABRİ UZUN SÜRE ORTAYA ÇIKTI

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da yaklaşık 16 yıl A takım düzeyinde forma giyen Sabri Sarıoğlu, 2017 yılında İzmir ekibi Göztepe'nin yolunu tutmuştu.

1 yıl forma giydikten sonra Haziran 2018'de Göztepe'den ayrılan Sabri, o günden beri herhangi bir takımla sözleşme imzalamadı.

Resmi olarak futbola veda ettiğini duyurmayan Sabri, uzun zamandır basından ve sosyala medyadan uzaktaydı. Sabri, aylar sonra ilk kez ortaya çıktı.

Ailesiyle birlikte Çanakkale'de tatilde olan Sabri, eşi ve çocuklarıyla çekildiği bir selfieyi paylaştı.