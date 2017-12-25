Sabri Sarıoğlu: Duygusal olarak etkilendim

21 yıllık Galatasaray kariyerinin ardından ilk kez eski takıma karşı rakip olarak sahaya çıkan Sabri Sarıoğlu, "Duygusal anlamda etkilenmedim desem yalan olur" dedi.

GALATASARAY'I TEBRİK ETTİ

Sabri Sarıoğlu, "Biz profesyonel futbolcularız, futbolun doğasında bu var. 21 yıldır emek verdiğim Galatasaray Kulübü’ne rakip olarak çıktım. Duygusal anlamda etkilenmedim desem yalan olur. Bugün puan ya da puanlar almak için gelmiştik iyi de mücadele ettik. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü ilk yarıyı puan ya da puanlarla kapamak istiyorduk. İlk yarıyı iyi bir yerde bitirdiğimize inanıyorum ama ikinci yarı daha iyi olacağız. İyi bir ekibiz, iyi bir takımız. Gerek başkanımız gerek hocamız olsun inanılmaz bir birliktelik var. İnşallah ikinci yarıya iyi başlayıp oyunumuzun üzerine katarak daha da fazla puanlar toplamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.