Sabri takım bulamazsa emekli olacak

KRALSPOR

Galatasaray altyapısından A takıma yükseldikten sonra 15 yıl sarı-kırmızılı ekibin formasını giyen Sabri, geçtiğimiz sezon serbest kalmış ve bir başka sarı-kırmızılı ekibe imza atmıştı.

GÖZTEPE'YLE YOLA DEVAM ETTİ

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmadığı Sabrı, Göztepe'yle anlaşarak geçen sezonu İzmir takımında geçirdi. Göztepe, kontrarı sona eren tecrübeli sağ bek ile yeni sözleşme imzalamadı ve Sabri Sarıoğlu serbest kaldı.

Galatasaray'a dönüp futbolu yuvasında bırakmak isteyen Sabri'ye herhangi bir teklif yapılmadı.

FUTBOLU BIRAKABİLİR

Türkiye dahil olmak üzere birçok Avrupa Ligi'nde transfer dönemi Ağustos sonunda kapanıyor. Henüz bir takımla anlaşamayan Sabri daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da bedava oynarım, eğer Galatasaray teklif yapmazsa futbolu bırakabilirim" şeklinde açıklama yapmıştı.

Transfer döneminin sonuna kadar bir takımla anlaşamaması durumunda Sabri Sarıoğlu emeklilik kararını açıklayabilir.

Boşta olan bazı Türk futbolcular: Erdem Şen, Olcan Adın, Eren Albayrak, Volkan Şen, Zeki Yavru, Mehmet Güven, Jem Karacan, Sercan Sararer, Sercan Yıldırım, Hamit Altıntop, Serdar Kurtuluş, Eray İşcan.