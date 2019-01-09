Sabri Sarıoğlu futbola geri dönüyor

2017-2018 sezonunun başında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Göztepe'nin yolunu tutan deneyimli oyuncu, İzmir ekibinde bir sezon başarılı bir performans sergiledikten sonra boşa çıkmıştı.

KATAR VE ARABİSTAN'I REDDETTİ

DHA'nın haberine göre, bir süredir dinlenen ve Suudi Arabistan ile Katar ekiplerinden gelen teklifleri geri çeviren Sabri Sarıoğlu, Süper Lig ekipleriyle görüşmelerini sürdürürken, birçok takım tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

34 yaşındaki futbolcu ile Süper Lig ekipleri temasa geçerken, deneyimli sağ bek yakın zamanda yeni takımına imza atacak. Sabri Sarıoğlu'nun gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi.

Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de şu ana kadar 383 maçta forma giyerken, bu maçlarda 14 gol ve 42 asist üretti.