Sabri Sarıoğlu ilk kez Galatasaray'a karşı

İlk yarının son maçında pazar günü Türk Telekom Stadı'nda renktaşı sarı-kırmızılılara konuk olacak Göztepe, İstanbul ekibiyle tam 5 bin 365 gün sonra karşı karşıya gelecek.

Son olarak 2002-03 sezonunda 18 Nisan 2003 tarihinde Galatasaray ile kozlarını paylaşan Göztepe, İzmir'deki maçta rakibine 1-0'lık skrorla boyun eğdi. O sezon küme düşen İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'ndaki müsabakayı da 3-1 kaybetti. Göztepe, Galatasaray'ı ise en son 2001-02 sezonunda 2-0 yenmeyi başardı.

Göztepe'nin rakibini deplasmanda yendiği son tarih 14 Ekim 1972'ydi. Göztepe, o dönemki ismiyle Mithatpaşa Stadı olan şimdiki Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Yıllar sonra Galatasaray'ın karşısına çıkacak Göztepe, maçı kazanırse devreyi haftalarca liderlik koltuğunda oturan rakibinin üzerinde biterecek.

SABRİ İÇİN DUYGUSAL MAÇ

Göztepe'nin tecrübeli sağ beki Sabri, pazar günü yıllarca formasını giyip kaptanlığını yaptığı Galatasaray'a rakip olacak. 2002 yılından bu yıla kadar kadar profesyonel kariyerinin 15 senesini altyapısından çıktığı Galatasaray'da geçiren 33 yaşındaki futbolcu, görev verilmesi halinde ilk kez yetiştiği takımının karşısına farklı formayla çıkacak.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın 5 haftadır 11'e almadığı Sabri'nin karşılaşmaya yine yedek başlaması bekleniyor. Deneyimli sağ bekin maçın gidişatına göre görev yapacağı bildirildi.