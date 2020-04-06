Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oluyor

Son olarak Göztepe forması giyen ve uzun süredir ortalarda gözükmeyen Sabri Sarıoğlu'ndan, haber var.

Bir süredir antrenörlük dersleri alan eski Galatasaraylı futbolcu, koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanmıştı.

Evinde eşi ve çocuklarıyla birlikte vakit geçiren Sabri, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

"YAZA DOĞUM VAR"

Instagram hesabından bir açıklama yapan Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, "Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki..Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum." dedi.

Sarıoğlu çiftinin 7 yaşında bir oğulları, 2 yaşında da bir kızları var...