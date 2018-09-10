Sabri Sarıoğlu yorumcu oluyor

Yaz transfer döneminde kendisine takım bulamayan 34 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, futbolu bırakma kararı aldı. Sabri’nin bir televizyon kanalı ile yorumculuk için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
YORUMCULUK KARİYERİ BAŞLIYOR
16 yıl Galatasaray'da forma giydikten sonra geçen yıl Göztepe'ye giden Sabri Sarıoğlu, eski kulübünde jübile yapmak için haber beklemiş ama bu isteği gerçekleşmemişti.
Futbolu bırakma kararı alan Sabri, emekli olan birçok futbolcu gibi televizyonda futbol yorumculuğu yapacak.
GALATASARAY'DA 16 YIL
2001'de alt yapıdan G.Saray A Takımı'na katılan Sabri, 16 yıl sarı-kırmızılı formayı giydi. 2017 yaz döneminde Göztepe'ye transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, 1 yıl İzmir ekibinde oynadı ve sözleşmesi bitince boşta kaldı.