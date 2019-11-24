Survivor yarışmasıyla tanınan kickboksçu Sabriye Şengül, kafes dövüşü maçına çıktı.

Hollandalı dövüşçü Denise Kielholtz ile Londra'da karşı karşıya gelen Sabriye, rakibine sadece 32 saniye dayanabildi ve nakavt oldu.

Denise Kielholtz, Sabriye'yi kısa süre içinde mağlup ederken maç sonrasında olay çıktı.

Sabriye 32. saniyede nakavt oldu - İZLE

KİCKBOKS DEMİŞTİK MMA DEĞİL DİYE BAĞIRDI

Türk dövüşçümüz, maçın ardından 'Kickboks demiştik kickboks! MMA değil!' diye rakibine bağırdı.

Sabriye, maç öncesinde “Strestliyim ve rakibime biraz sinirliyim. Biz onunla kick boks maçı yapacaktık. Kick boks maçını kabul etmedi. MMA maçından sonra benim zayıf yönümü bilerek beni maça davet etti. Ben de kabul ettim. Bu maçtan sonra onunla kick boks yapacağız. Kendime güveniyorum" demişti.