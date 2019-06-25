Sacramento Kings'in eski yöneticisine 7 yıl hapis

NBA Batı Konferansı takımlarından Sacramento Kings'in eski yöneticisi Jeffrey David, kulüpten 13,4 milyon dolar çaldığı gerekçesiyle yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'de yer alan habere göre 44 yaşındaki David, takımın iki ana sponsorunu kişisel hesabına para aktarmak için ikna etmesinin ardından 13,4 milyon doları lüks evler ve özet jet satın alımının yanı sıra ailesinin zimmetine geçirmek için harcadı.

David'in Sacramento Kings yöneticisi olduğu süre zarfında bir yılda 318.661.000 Dolar kazandığı ifade ediliyor.

Bir Kings personelinin David'in bilgisayarındaki eski dosyaları keşfetmesi ve programın ayrıntılarını çıkarması sonrasında Federal Araştırma Bürosu soruşturma başlatmıştı.