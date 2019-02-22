Sadık: Beşiktaş'ı yenerek taraftarın gönlünü alacağız

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, Zenit maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleriyle turu hak ettiklerini belirten Sadık, “Maçın başında kötü bir gol yemek bizi olumsuz etkiledi ama yediğimiz golden sonra da ilk yarıda hükmeden bizdik ve top bizdeydi. Ataklar geliştirmeye çalıştık ama pozisyona girememiştik. Mehmet ağabeyin güzel golüyle 2-1’i yakaladık. İkinci yarı açıkçası tam da bizim istediğimiz gibi başladı, 75.dakikaya kadar da oyun bizdeydi. Benim tahminime göre %60’ların üzerinde topa hakim olan bizdik. Ama hep dediğim gibi basit hatalardan, ayağımızdaki topu rakibe vererek pozisyona girmelerini sağladık. Bunlardan bir tanesi de son 15 dakika kala gol oldu. Akıllı davranabilsek en kötü 2-1’lik skorla tur atlayabilirdik. Çok üzgünüz, çünkü her iki maçta da çok iyi mücadele ettik. Mücadelemizle turu hak etmiştik. Böyle bir deplasmanda, böyle bir statta ve böyle bir taraftar desteğine karşı oynamak kolay değil. 60-65 dakika bunu çok iyi başardık. Ama ufak hataların cezasını bu seviyedeki maçlarda çekiyorsunuz. Hepsi birer ders olacak. Artık önümüzde lig kaldı ve ligi de en iyi yerde bitirme adına önümüzdeki Beşiktaş maçıyla başlayıp inşallah galibiyet serisi yakalamak istiyoruz.” dedi.

DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş ile oynanacak derbi karşılaşmasını da değerlendiren Sadık Çiftpınar, “Arkamızda çok büyük bir taraftar kitlesi var ve biz çok büyük bir camiayız. Bugün burada bu maçı unutup sadece lige odaklanacağız. Beşiktaş maçı da bizim için çok önemli. İnşallah o maçı kazanarak taraftarlarımızın gönlünü almak istiyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.