Sadık Çiftpınar devre arası gönderilecek

Devre arasında yapılacak transferler için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, bir yandan da gönderilecek isimlere yoğunlaştı.

OCAKTA YOLCU

Ocak ayında büyük ümitlerle BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan alınan deneyimli futbolcu bekleneni veremedi. Ersun Yanal'ın gözüne giremeyen 26 yaşındaki stoper, yaz kampında da vasatı aşamadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında 9 maçta forma şansı bulan Sadık, bu sezon ise henüz süre alamadı.

Savunmada stoper sıkıntısı çeken Ersun Yanal, Sadık'ı oynatmak yerine orijinal mevkisi orta saha olan Jailson'a Zanka'nın yanında şans veriyor.

Sadık Çiftpınar'ı düşünmeyen deneyimli teknik adam, milli futbolcunun gönerilmesi yönünde rapor verdi.

Sadık'ın menajeri kulüp arayışlarına başlarken, oyuncunun devre arasında kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.