Sadık Çiftpınar: Dünyaya gözümü F.Bahçeli açtım

Fenerbahçe'nin Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar açıklamalarda bulundu.

Başarılı savunma oyuncusu çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Sadık Çiftpınar, "İki günlük bir süreç olmasına rağmen burada çalışanlar, takım arkadaşlarım ve teknik heyetimiz öyle güzel kucak açtılar ki bana, sanki senelerdir bu camianın çatısı altındayım gibi hissediyorum. Gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.

EVDEKİLERİ DE FENERBAHÇELİ YAPTIM

Çocukluğundan bu yana Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Sadık, "Babamdan dolayı Fenerbahçeli oldum. Babam da çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Ben dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım diyebilirim. 1999-2000 senesinde Adanaspor ile Adana'da oynanan maçta, o dönemler Moshoeuler Moldovanlar falan vardı. İlk o maçta statta bulundum ve o sarı lacivertli formayı canlı olarak gördükten sonra çok daha büyülendim. Bütün hayatım sarı lacivert olarak geçti diyebilirim. Annemle kız kardeşim Galatasaylı idi. Evin içinde aramızda bir rekabet vardı ama sonradan onları da ben Fenerbahçeli yaptım. Benim Fenerbahçe'ye olan ilgimi görünce beni kıramadılar. Her hafta Fenerbahçe'nin maçlarını heyecanla, istekle ve arzuyla takip ediyordum. Şimdi zaten ailecek Fenerbahçeliyiz. Eşim de çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı" dedi.

ERSUN HOCAMIZ BU SÜREÇTE ÇOK HASSAS DAVRANDI

Transfer süreciyle ilgili konuşan Sadık, "Sağ olsun Ersun hocamız bu süreçte çok hassas davrandı. Onunla da bir telefon görüşmemiz oldu. Zaten Volkan hocamız, Recep hocamız milli takımlarda beraber çalıştığımız çok değerli, antrenörler. Ersun hoca da o dönemde A Milli Takım teknik direktörüydü. Alt kategorilerdeki kamplarımızı ziyaret ediyordu. Oradan birbirimizi az çok tanıyorduk" şeklinde konuştu.

"ASIL HAYALİM TARAFTARIMIZ KARŞISINDA OLMAK"

Fenerbahçe'ye transfer olarak hayalleri için ilk adımı attığını belirten Sadık, asıl hayaliyle ilgili ise "Asıl hayalim taraftarımız karşısında çubukluyu giyip o mücadeleyi vermek. Onlara ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu böyle sözle değil icraatla da göstermek istiyorum. Bunun için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.