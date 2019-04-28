Sadık Çiftpınar fazla ceza alabilir

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı mücadelede sarı-lacivertli ekibin deneyimli stoperi Sadık Çiftpınar kırmızı kartla oyundan atıldı.

RÖPORTAJ VERMESİ YASAK

Abdülkadir'i düşürdüğü için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Sadık Çiftpınar, maçın ardından yasak olmasına rağmen karma alanda röpartaj verdi.

Talimatnamede herhangi bir nedenden ihraç edilen, idari tedbir konulmuş kişiler: flaş röportajlara, basın toplantılarına katılamazlar ve karma alanda yer alamazlar ibaresi yer alıyor.

TFF, bu maddeyi değerlendirmeye alırsa Sadık Çiftpınar'a 4-12 maç arasında ceza vermesi gündemde.

TFF'nin bu talimatlar doğrultusunda Sadık'a ceza verip vermeyeceği ise henüz belli değil. Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi durumunda Sadık ceza alabilir.

İşte TFF'nin talimatnamesinde yer alan o maddeler: