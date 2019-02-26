Sadık Çiftpınar: F.Bahçe kümeye sözleri bizi ateşledi

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 3-3 beraber kaldığı maçta bir gol atan Sadık Çiftpınar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

BU KELİMELER F.BAHÇE İLE YAN YANA GELMEZ

Ersun Yanal'ın devre arasında kendileri ile çok iyi bir konuşma yaptığını ifade eden Sadık, "İlk yarıda maça iyi başlamak istiyorduk ancak çok kötüydük, benim de hatam var 3. golde. Özür diliyorum. İkinci yarıda hocamız soyunma odasına bize çok güzel bir konuşma yaptı ve inanırsak başaracağımızı, kendimize güvenmemiz gerektiğini ve bizim Fenerbahçe olduğumuzu anlattı. Rakip taraftarın "Fenerbahçe kümeye" tezahüratları bizi ateşledi. Fenerbahçe ile bu kelimeler yan yana gelmez. İnşallah bu bir baş kaldırış olur ve ilerleyen haftalarda da galibiyetler alırız" dedi.





Fenerbahçe ile şaka olmayacağını ifade eden Sadık, "Kolay bir durum değil, tarihimizde ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz, bu inanılmaz bir durum anlatılmaz. Bir an önce bir sonraki maç gelsin de kazanalım diye bekliyoruz. Biz mücadelemizi vereceğiz ve son ana kadar savaşacağız. Fenerbahçe'ye yakışanı yapacağız" şeklinde konuştu.

"MAÇ GELSİN DE KAZANALIM DİYORUZ"

Sadık Çiftpınar, kötü bir sezon geçirmeleriyle ilgili "Kolay bir durum değil. Fenerbahçe, tarihinde ilk defa böyle bir durum yaşıyor. Böyle bir durumda olmak gerçekten çok üzücü. Bunu size anlatamam. Bir an önce önümüzdeki maç gelsin ve kazanalım da kafamızı kaldırabilelim, taraftarımızı mutlu edebilelim diye düşünüyoruz. Biraz onun da baskısı ve stresi var. Maça çok iyi başlamak istiyorduk ama başaramadık. İkinci yarı skoru geri çevirdik ve rakibimize üstünlüğümüzü hissettirdik. Taraftarımızı mutlu etmek adına ikinci yarıda olduğu gibi daha da fazlasını yaparak mücadelemizi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.