Sadık Çiftpınar: Formayı hak etmek için çok çalışacağım

Geçtiğimiz yılın devre arasında geldiği Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Sadık Çiftpınar, pes etmiyor.
"TÜM TAKIMIN ORTAK HEDEFİ FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI"
Daha fazla çalışması gerektiğini bildiğini söyleyen 26 yaşındaki stoper, "Hayal ettiğim yerdeyim ve bu formayı giymenin kolay olmadığını biliyorum.
O formayı hak etmek için elimden geleni yapacağım. Tüm takımın ortak hedefi de Fenerbahçe'nin başarısı." diyor.
Sadık, geçtiğimiz sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye 750 bin euro ve takas karşılığında transfer olmuştu.