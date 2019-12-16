Sadık Çiftpınar'ın çapraz bağları koptu

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın, çekilen MR sonucu ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz."

SEZONU KAPATTI

Ön çapraz bağları kopan Sadık Çiftpınar'ın, en az 6-7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sadık, bu sakatlıkla beraber sezonu kapattı.