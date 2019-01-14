Sadık Çiftpınar'ın eşi, kocasına DM atanları ifşaladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar, eşine sosyal medyadan fotoğrafını gönderen kullanıcıyı affetmedi ve ifşa etti.

Sosyal medyada bu tacize maruz kalan tek futbolcu Sadık Çiftpınar değil. Özellikle büyük kulüplerde forma giyen futbolculara DM'den yürüyen birçok kullanıcı bulunuyor.

Türkiye'de Beşiktaş forması giyen yakışıklı futbolcu Loris Karius da tanımadığı kadınların kendisine mesaj attığını ve karşılık vermediği halde gazetelerde birlikte bahsedildiklerine değinmişti.

YAPMAKTAN UTANMIYORSUNUZ BEN PAYLAŞACAĞIM

Betül Çiftpınar, eşi Sadık'ın instagram'daki hesabının mesaj bölümüne bir kadından gelen fotoğrafı yayınlayarak, "Siz yapmaktan utanmıyorsunuz madem. Ben de adınızı saklamaycağım ve her kocaman böyle mesaj atanı paylaşacağım. Allah sizin gibilerin yardımcısı olsun." dedi.