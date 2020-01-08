Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi

Attığı gollerle Liverpool'u sırtlayan isimlerden biri olan Sadio Mane, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Senegalli oyuncu, oylamada Manchester City'den Riyad Mahrez ile takım arkadaşı ve ödülün son iki yıldaki sahibi Mohamed Salah'ı geride bırakarak bu ödülün ilk kez sahibi oldu.

BU ÖDÜLÜ KAZANAN 2. SENEGALLİ

Mane, Mısır'da düzenlenen törende ödülü, daha önce dört kez kazanmış olan Samuel Eto'nun elinden aldı.

27 yaşındaki futbolcu, eski Liverpool'lu El Hadji-Diouf'un ardından bu ödülü kazanan ikinci Senegalli olarak tarihe geçti.

"İNSANLARA YARDIM EDİYORUM"

Öte yandan yardıma muhtaç insanlara el uzatmasıyla bilinen yıldız futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, "Ben çok aç kaldım, okula gidemedim, hep çalışmak zorundaydım. Şimdi neden 10 tane Ferrari, 8 tane pırlanta saat isteyeyim? Eğitimim yok ama bugün kazandığım her şeyi futbola borçluyum. O yüzden her şeyimle insanlara yardım ediyorum" demişti.